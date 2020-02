Dziecko w szpitalu i korki po zderzeniu czterech aut na S8

Cztery auta zderzyły się na S8. - Do szpitala trafiła jedna osoba, to pięcioletnie dziecko - podaje policja. Na trasie utworzyły się korki.

Do wypadku doszło około godziny 13 na odcinku pomiędzy węzłem Prymasa Tysiąclecia a węzłem Broniewskiego. - Zderzyły się cztery samochody osobowe - mówi Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

- To toyota, mitshubishi, opel i volvo - precyzuje Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje jedna osoba trafiła do szpitala. - To pięcioletnie dziecko podróżujące mitshubishi - przekazuje Piotr Świstak.