Dwie linie dojadą do Winnicy. Ratusz podał datę otwarcia trasy

Wydłużona trasa biegnie od ulicy Strumykowej, a kończy się pętlami tramwajową i autobusową w pobliżu Modlińskiej. Przedłużenie trasy tramwajowej do Winnicy to wspólna inwestycja Zarządu Transportu Miejskiego i Tramwajów Warszawskich. ZTM prowadził budowę nowego, dwujezdniowego odcinka ulicy Światowida wraz pętlą autobusową a tramwajarze zajmowali się budową torów. W maju Zarząd Transportu Miejskiego informował, że budowa nowej trasy i jezdni ma się zakończyć do końca lipca 2021 roku .

Do Winnicy pojadą linie 2 i 17

Jak zapowiedział ratusz, od soboty tramwaje pojadą o około 1,3 kilometra dalej niż obecnie. Wydłużone zostaną trasy dwóch linii: 2 oraz 17. Dla "dwójki" to zmiana trasy od tymczasowej pętli na Nowodworach, gdzie dotychczas był rozjazd dla tramwajów dwukierunkowych, na nową właśnie w Winnicy. Do stacji metra Młociny tramwaj dojedzie w 15 minut.

W Winnicy pasażerowie będą mogli wysiąść z tramwajów obu linii na tym samym przystanku – "dwójka" pojedzie dalej prosto do rozjazdu, umożliwiającego zmianę kierunku jazdy, a "siedemnastka" skręci na pętle, gdzie będzie miała jeszcze jeden przystanek. W drugą stronę do 17 podróżni wsiądą na pętli lub na wspólnym przystanku z 2 na ulicy Światowida.

Nowa pętla autobusowa

W ramach inwestycji powstała również pętla autobusowa, gdzie wydłużone zostaną trasy linii 509 i N03. Linia 509 umożliwi mieszkańcom osiedla nowy bezpośredni dojazd na Żerań, do centrum Pragi i na Gocław. Natomiast linia N03 zapewni obsługę komunikacyjną Winnicy w godzinach nocnych i będzie niejako kontynuacją połączeń realizowanych przez autobusy linii 509 (przez Żerań do centrum Pragi).

Co z przedłużeniem Światowida?

Ratusz zapowiada, że w tej okolicy planowane są kolejne inwestycje w komunikację zbiorową. Następny etapem będzie budowa przedłużenia ulicy Światowida do Modlińskiej wraz z budową skrzyżowania. Na ostatniej sesji Rada Warszawy uchwaliła przesunięcie dodatkowych 18 milionów złotych na tę inwestycję. Natomiast Zarząd Transportu Miejskiego jeszcze we wrześniu chce ogłosić przetarg na budowę. Otwarcie tego fragmentu pozwoli m.in. skierować do Winnicy linie podmiejskie od strony Jabłonny, co znacznie ułatwi dojazd do metra z północy Warszawy i aglomeracji.