W weekend demontaż tymczasowych rozjazdów

"Zanim po nowo zbudowanych torach na Wolskiej pojadą tramwaje, trzeba zdemontować tymczasowe, specjalne połączenie między torami przy al. Prymasa Tysiąclecia, gdzie tramwaje linii 13 zmieniały kierunek jazdy. Te prace zaplanowano od czwartku do niedzieli 21-24 marca" - podał w komunikacie ratusz.

W tym czasie tramwaje linii 13 będą kursowały na krótszej trasie - dojadą Wolską tylko do Skierniewickiej, a ostatnim przystankiem będzie Metro Płocka 57. Do "trzynastki" w kierunku Pragi będzie można natomiast wsiąść na przystanku Zajezdnia Wola 03 – na ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z Młynarską. Częściej będą jeździły autobusy linii zastępczej Z26 (Cmentarz Wolski – Metro Płocka) – w dni powszednie w godzinach szczytu co 10 minut.