Tramwaj wróci na tę ulicę po prawie 60 latach

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na budowę fragmentu linii tramwajowej w ciągu ulicy Rakowieckiej na odcinku od Puławskiej do alei Niepodległości. Ostatni raz tramwaj przejechał tędy w 1967 roku.

- Ogłosiliśmy przetarg na budowę kolejnego połączenia tramwajowego na Mokotowie. To krótka, ale ważna część tramwaju do Wilanowa. Tramwaj na Rakowieckiej pozwoli na dojazd do stacji metra Pole Mokotowskie i połączy Puławską z aleją Niepodległości - poinformował Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Jak wyliczył, po wybudowaniu tego odcinka przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z Dolnej - mniej niż 10 minut.

Tramwaj na Rakowieckiej - wizualizacje UM Warszawa

Zielone torowisko na kameralnej ulicy

W ramach inwestycji powstanie około kilometr torów w ciągu ulicy Rakowieckiej. Torowisko będzie usytuowane po północnej stronie ulicy i zajmie część obecnej jezdni. Dwukierunkowy ruch na tej części Rakowieckiej zostanie zachowany. Jednak sama ulica nabierze bardziej kameralnego charakteru, tak jak po drugiej stronie alei Niepodległości. Powstaną w sumie cztery perony tramwajowe. Przebudowane zostanie też skrzyżowanie z aleją Niepodległości. Torowisko będzie zielone - wykonawca posadzi na nim rozchodnik. Ponadto posadzone zostanie 46 drzew.

- Planowany koszt inwestycji to 48,5 miliona złotych netto. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na budowę nowej trasy - przekazał Dutkiewicz.

Tramwaj na Rakowieckiej - wizualizacje UM Warszawa

Powrót tramwaju po wielu latach

Rzecznik stołecznych tramwajarzy przypomniał, że na odcinku Rakowieckiej od Puławskiej do alei Niepodległości już kiedyś kursowały tramwaje. - Tory dokładnie na tym samym odcinku, także na północnej części ulicy, istniały do 1967 roku. Lata 60. i 70. nie były dobrym czasem dla tramwajów w stolicy. Wiele tras zlikwidowano uważając, że rozwiąże to problem zakorkowania ulic - wskazał Dutkiewicz. Podobny los spotkał linię tramwajową w ciągu ulicy Gagarina, której odbudowa właśnie trwa.

Linia tramwajowa na Rakowieckiej została zlikwidowana w 1967 roku Tramwaje Warszawskie

W budowie jest obecnie ponad 11 kilometrów nowych tras tramwajowych – wspomniana linia na Gagarina, Kasprzaka i do Wilanowa. Natomiast w marcu został ogłoszony przetarg na budowę podziemnej trasy do Dworca Zachodniego. - Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – na Gocław, wzdłuż Pola Mokotowskiego, na Zieloną Białołękę i wzdłuż Modlińskiej. Powstaje też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu. Do Warszawy przybyło już 88 ze 123 zamówionych tramwajów Hyundai - wyliczył Dutkiewicz.

Przebieg linii tramwajowej na Rakowieckiej UM Warszawa

