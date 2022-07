Prawie trzy tygodnie bez tramwajów na trasie W-Z

W związku z remontem torowiska oraz przystanków przez prawie trzy tygodnie tramwaje nie będą kursować trasą W-Z, od placu Bankowego do Dworca Wileńskiego. Aleję "Solidarności" będzie obsługiwała zastępcza linia autobusowa.

Od poniedziałku 25 lipca, do piątku 12 sierpnia, będą trwały prace na Trasie W-Z. Wymienione zostaną zużyte szyny, które zostały tam zamontowane podczas modernizacji trasy 13 lat temu. Wtedy powstał też pas tramwajowo-autobusowy. Jak informuje ratusz, trasa przez most Śląsko-Dąbrowski jest jedną z najintensywniej eksploatowanych w całej Warszawie. W te wakacje, w godzinach szczytu, tramwaje przejeżdżają tamtędy co dwie minuty, a autobusy – co cztery. Po wspólnym trambuspasie przejeżdża więc łącznie około 45 pojazdów w ciągu godziny. Przed wakacjami było ich jeszcze więcej – 57 w ciągu 60 minut.

Prace będą prowadzone głównie przy przystanku Ratusz-Arsenał. Oprócz wymiany wysłużonych szyn tramwajarze zajmą się również naprawą peronów, które zużyły się pod wpływem nacisku kół autobusów dojeżdżających do przystanków.

- Po 13 latach eksploatacji zaczęły one tracić stabilność. Ruch autobusów jest tu spory, obecnie jeżdżą tędy dwie linie. Przed wakacjami kursowały, co trzy-cztery minuty, teraz nieco mniej. We wcześniejszych latach linii autobusowych poruszających się po trasie W-Z było więcej. Obserwujemy dość intensywne zużywanie się wszystkich elementów pasa tramwajowo-autobusowego, ale jest to specyfika takich rozwiązań, stosowanych nie tylko w Warszawie. Zalety pasów tramwajowo-autobusowych są oczywiste, a pewną wadą jest przyśpieszone zużywanie się - wyjaśnia Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

- Podobnymi pracami, choć o mniejszej skali, jak przy Arsenale, zajmiemy się przy przystanku Stare Miasto i Dworzec Wileński. Najwięcej czasu zajmą jednak prace przy Arsenale. Tu trzeba będzie rozkuć warstwę betonu, wylać go od nowa i poczekać aż się zwiąże. Oprócz tego w kilku innych miejscach trasy zajmiemy się uzupełnieniem i naprawą nawierzchni asfaltowej, więc roboty będzie widać nie tylko przy samych przystankach - dodaje Dutkiewicz.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Tramwaje nie będą jeździły między placem Bankowym a Dworcem Wileńskim. Kursowanie linii 4, 13, 20, 26 i 41 zostanie zawieszone.

Trasy linii 23 i turystycznej "T" zostaną zmienione. Tramwaje linii 23 skręcą z alei "Solidarności" w aleję Jana Pawła II, przy rondzie ONZ w ulicę Prostą i będą kończyły kursy na rondzie Daszyńskiego. Natomiast linia "T" będzie zaczynała kursy na pętli Cmentarz Wolski i ulicami: Wolską, al. "Solidarności", Towarową dojedzie do trasy podstawowej i mostem Poniatowskiego do pętli Czynszowa. Z powrotem pojedzie ulicami: 11 Listopada, Targową, Jagiellońską, Starzyńskiego, mostem Gdańskim, Słomińskiego, al. Jana Pawła II, al. "Solidarności", Wolską do pętli przy Cmentarzu Wolskim.

W zastępstwie zawieszonych linii uruchomione będą tramwaje uzupełniające:

70: Boernerowo – S. Kaliskiego – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – al. "Solidarności" – al. Jana Pawła II – A. Słomińskiego – most Gdański – S. Starzyńskiego – J. Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol – Żerań Wschodni;

71: Żerań FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – J. Zamoyskiego- Grochowska – Wiatraczna;

73: Kawęczyńska-Bazylika – Kawęczyńska – Kijowska – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Czynszowa;

74: Wyścigi – Puławska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. "Solidarności" – Wolska – Połczyńska – Powstańców Śląskich – W. Reymonta – Wólczyńska – T. Nocznickiego – Metro Młociny.

Tramwaje linii uzupełniających będą kursowały co 10 minut rano i po południu oraz co 15 w pozostałych godzinach. W weekendy będą podjeżdżały na przystanki co 15 minut oraz co 20 wcześnie rano i wieczorem.

Tramwaje w al. "Solidarności" zastąpią autobusy linii Z26 na trasie Dworzec Wileński - Okopowa. Autobusy będą jeździły z częstotliwością 5 min w godzinach szczytów komunikacyjnych oraz 7,5 min poza szczytem i w weekendy.

Przystanki autobusowe zmienią lokalizacje

Przystanki Metro Ratusz Arsenał 09 i 10 (czyli wspólne dla autobusów i tramwajów), Stare Miasto 02 (przystanek w kierunku pl. Bankowego) oraz Dworzec Wileński 03 (przystanek w kierunku pl. Bankowego) będą nieczynne.

Za pl. Bankowym, przy jezdni głównej al. "Solidarności", w kierunku Pragi, zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy Metro Ratusz Arsenał 59 jako stały dla autobusów linii 160, 190 i Z26.

Przy pl. Wileńskim autobusy jadące w kierunku pl. Bankowego zatrzymają się na przystanku Dworzec Wileński 05 (przy jezdni głównej al. "Solidarności", a nie na pasie tramwajowo-autobusowym). Przy Starym Mieście autobusy jadące w tym kierunku staną na tymczasowym przystanku Stare Miasto 52, który będzie przed stałym przystankiem. Natomiast przy pl. Bankowym zatrzymają się na przystanku Metro Ratusz Arsenał 06 (przy jezdni głównej al. "Solidarności", a nie na pasie tramwajowo-autobusowym).

Informowaliśmy również o rozpoczęciu budowy linii tramwajowej na Kasprzaka:

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl