"Szukamy innych metod zazieleniania torów niż te, które już stosujemy"

Mają doświadczenie

Podkreślił, że tramwajarze mają spore doświadczenia ogrodnicze. - Zazieleniamy tory sadząc na nich rozchodnik i trawę. Prowadzimy eksperymentalny program sadzenia pnączy na słupach. Najnowsze doświadczenie ogrodnicze to przesadzanie dużych drzew, o obwodzie pnia do 50 centymetrów w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. Do przesadzenia zakwalifikowaliśmy 59 sztuk, które trafiły w nowe miejsca na Mokotowie - powiedział.