Tramwaj ma pojechać skrajem Pola Mokotowskiego. Na razie jest przetarg na projekt

Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, nowe tory o długości półtora kilometra pobiegną od pętli tramwajowej ulicą Banacha, Rostafińskich i św. Andrzeja Boboli, gdzie połączą się z istniejącymi przy Rakowieckiej. W ramach tej inwestycji planowana jest również przebudowa istniejących odcinków wzdłuż Banacha i Rakowieckiej oraz pętli tramwajowych Banacha i Kielecka. To łącznie około dwóch kilometrów torów. Przewidziano także jedną nową parę przystanków – przy skrzyżowaniu Banacha i Żwirki i Wigury.

- Zamówienie jest podzielone na trzy fazy. Pierwsza będzie polegała na przygotowaniu dokumentacji środowiskowej. Kolejne to wykonanie projektu budowlanego. Następna faza to wsparcie techniczne i nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Wykonawca będzie musiał też uzyskać wszelkie decyzje administracyjne, jak np. pozwolenie na budowę - wyjaśnił Maciej Dutkiewicz. Termin składania ofert mija 12 kwietnia. Szacowana wartość całego zamówienia to ponad 3,6 miliona złotych netto.