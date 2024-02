Tramwaj pojedzie tunelem, dotrze do Dworca Zachodniego. Umowa podpisana

czytaj dalej

Medalik, opaska powstańcza, listy, ulotki i archiwalne zdjęcia znalazły się na wystawie poświęconej Powstaniu Warszawskiemu, którą zorganizowano we francuskim Compiègne. To miasto, w którym od 1941 do 1944 roku znajdował się największy we Francji obóz internowania i deportacji. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.