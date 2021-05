Tramwaj utknął na rondzie. Pasażerowie wyręczyli holownik

W środę po południu tramwaj utknął na rondzie "Radosława", blokując przejazd we wszystkich kierunkach. Powodem było zatrzymanie na krótkim odcinku, gdzie nie było napięcia w sieci trakcyjnej. Pomoc holownika okazała się zbędna, bo skład popchnęli inni motorniczowie i kilku pasażerów.

Do tej nietypowej sytuacji doszło około godziny 17.20. - Tramwaj linii 22 utknął w miejscu izolatora, gdzie nie ma napięcia w sieci trakcyjnej. Na miejsce wezwano służby Tramwajów Warszawskich i specjalny pojazd do holowania składów, ale okazało się, że to wszystko było niepotrzebne, bo skład został przepchnięty przez pasażerów i motorniczych - relacjonował Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.