17-latek potrącony przez tramwaj

O szczegóły zapytaliśmy w Tramwajach Warszawskich. - Do zdarzenia doszło około godziny 9.05. Pod tramwaj ruszający z przystanku przy Wołoskiej wpadł 17-latek. Tramwaj ruszał na zielonym świetle. Był to tramwaj linii 11, który zjeżdżał do zajezdni. Na miejscu trwała intensywna akcja medyczna. 17-latek trafił do szpitala - przekazał Maciej Dutkiewicz, rzecznik tramwajów Warszawskich.