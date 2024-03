Za cztery lata ma rozpocząć się budowa długo wyczekiwanej linii tramwajowej z Bródna na Zieloną Białołękę - zadeklarował stołeczny ratusz. Dojazd do stacji metra przy Kondratowicza ma zająć maksymalnie 15 minut. Władze samorządowe mówią od kilkunastu lat o konieczności budowy linii tramwajowej do intensywnie zabudowywanej kolejnymi osiedlami wschodniej części Białołęki.

Ratusz wskazuje w komunikacie, że trasa będzie miała prawie 6,5 km długości. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Dalej pobiegnie w ciągu ulic św. Wincentego i Głębockiej. Nad trasą S8 przejdzie estakadą, a następnie przetnie rondo Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa.

Czas przewidywanego przejazdu z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut. Urzędnicy zakładają, że tramwaje będą mogły kursować nawet co 2-3 minuty.