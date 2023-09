Prace "wykonane w 85 procentach", ale tramwaj na Sielce w tym roku nie pojedzie

Nie ma szans na dotrzymanie terminu oddania linii tramwajowej przez ulicę Gagarina na Sielce. Tramwaje pojadą tam dopiero wtedy, gdy wybudowana zostanie trasa do Wilanowa. To nastąpi nie szybciej niż wiosną przyszłego roku.

Powstająca linia tramwajowa na Sielce to odnoga głównej trasy do Wilanowa. Wspólny początek będą mieć u zbiegu Puławskiej i Goworka. Na Dolny Mokotów tramwaje zjadą Spacerową, do skrzyżowania Belwederskiej i Gagarina, gdzie torowisko rozgałęzi się. Przystanek i terminal końcowy na Sielcach zaplanowano przy skrzyżowaniu z Czerniakowską. Oprócz budowy torowiska przebudowywane są ciepłociągi o łącznej długości blisko czterech kilometrów, a także kanalizacja, wodociągi i instalacje elektryczne. Trwa również budowa nowych jezdni, chodników i dróg dla rowerów.

Utrudnienia na Sielcach

Wreszcie ulica Spacerowa, która miała być otwarta wraz z rozpoczęciem roku, całkowicie niedostępna pozostanie co najmniej do listopada.

"Wniosek o pozwolenie na użytkowanie zostanie złożony w kwietniu"

Rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz przypomniał, że termin zakończenia umowy, który obowiązuje wykonawcę to 6 grudnia 2023. Już wiadomo, że nie uda się go utrzymać. - Uruchomienie tramwajów na Sielce jest uzależnione od terminu zakończenia prac na głównej trasie do Wilanowa. A szczególnie zależy to od postępów na budowie jezdni i torów na Spacerowej i na skrzyżowaniu z Belwederską. Otwarcie tego skrzyżowania dla ruchu drogowego w relacji wschód – północ – zachód nastąpi przed świętami Bożego Narodzenia - przekazał nam Dutkiewicz.