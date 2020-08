Trasa na Gocław bez dofinansowania. Co z innymi inwestycjami tramwajarzy?

"Gotowemu projektowi łatwiej uzyskać dofinansowanie"

Tramwaj do Wilanowa niezagrożony

Jak podała "Gazeta Stołeczna", podobny los może spotkać również inne, planowane trasy tramwajowe. Nasz rozmówca zapewnił, że nie ma mowy o przesuwaniu środków z pozostałych inwestycji, które mają przyznane dofinansowanie. A tak jest w przypadku dwóch odcinków projektowanej trasy, która ma połączyć Odolany z Wilanowem . Mowa tu o fragmentach od Dworca Zachodniego do Grójeckiej oraz od Rakowieckiej do Miasteczka Wilanów. A także realizowanej wspólnie z miejskimi wodociągami odnogi tej linii na ulicy Gagarina . Dofinansowanie obejmuje również zakup nowego taboru. Na pozostałe odcinki pieniędzy z Unii Europejskiej nie udało się zdobyć.

- Poszczególne odcinki trasy są tak pomyślane, aby każdy z nich był autonomiczny. Hipotetycznie, nawet jeśli miałby zostać zrealizowany tylko jeden z nich, to i tak może działać niezależnie od pozostałych planowanych - powiedział Dutkiewicz. - Od zawsze zakładaliśmy, że odcinki trasy z Woli do Dworca Zachodniego oraz ten przebiegający wzdłuż Pola Mokotowskiego będą realizowane po 2023 roku z kolejnych funduszy unijnych - podkreślił.

W przypadku odcinków z zapewnionym dofinansowaniem, muszę one zostać wybudowane do 2023 roku. Kwota dofinansowania wyniosła 555 milionów złotych.

Tramwajem na Zieloną Białołękę? Na razie palcem na mapie

Z unijnego budżetu przeznaczonego na lata 2021-2027 może być realizowany również projekt trasy tramwajowej łączącej Bródno z Zieloną Białołęką. Nie jest to jednak pewne ze względu na niski poziom zaawansowania tej inwestycji. - Trwają prace związane z przygotowanie dokumentacji, która będzie podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej – przekazał krótko Dutkiewicz.

Według gotowej koncepcji linia tramwajowa w kierunku Zielonej Białołęki miałaby odchodzić od linii prowadzącej w kierunku Żerania na ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Dalej przebiegałaby ulicą Św. Wincentego i krzyżowałaby się z Kondratowicza przy budowanej stacji metra. Na Białołękę tramwaje docierałyby wzdłuż Głębockiej do ulicy Zaułek, gdzie zaplanowano pętle. Pierwsze deklaracje ratusza w sprawie budowy tramwaju do tej części Warszawy padły w 2016 roku. Dwa lata później urzędnicy zapewniali, że tramwaj będzie gotowy w 2023 roku.

Stare konstale zostaną na dłużej

- Trudno wskazać termin, kiedy najstarsze tramwaje zostaną zastąpione nowym taborem. Chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej, ale wszystko zależy od tempa oddawania nowych tras do użytku mieszkańców – przyznał Dutkiewicz. Jak zauważył, obecnie na warszawski tabor składa się 60 procent tramwajów niskopodłogowych. - Poza Olsztynem mamy w Polsce najwyższy wskaźnik tramwajów niskopodłogowych zakupionych jako nowe – przekazał rzecznik TW.

Natomiast zamówione u Koreańczyków 123 tramwaje są obecnie w początkowej fazie produkcji. Pierwsze dwa mają dotrzeć do Warszawy w pierwszej połowie przyszłego roku. – To będą egzemplarze przeznaczone do jazd testowych i homologacji. Według umowy wszystkie tramwaje z zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do końca 2022 roku – dodał Dutkiewicz.