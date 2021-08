Tramwaj do Wilanowa. "Zamówienie dopuszcza etapowanie inwestycji"

- Obserwujemy, co się dzieje w innych miastach oraz na rynku. Istnieje ryzyko, że ceny zaproponowane przez wykonawców będą wyższe niż nasz zaplanowany budżet. Żeby nie tracić czasu, który byłby związany z unieważnieniem postępowania przetargowego, liczymy się z taką możliwością, że zbudujemy z wykorzystaniem tych pieniędzy ile się da i ewentualnie znajdziemy dodatkowe środki z innych źródeł na pozostałe części inwestycji. Jest to pewne zabezpieczenie, aby nie stracić cennego czasu - wyjaśnił Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. - Tutaj nie pojawia się pytanie: czy zrobimy tę inwestycję w całości, tylko w jakiej kolejności i w jakim czasie - podkreślił.

Trasa do Wilanowa jest objęta jednym postępowaniem przetargowym

Jak zaznaczył Dutkiewicz, trasa do Wilanowa jest objęta jednym postępowaniem przetargowym, którego celem będzie wyłonienie generalnego wykonawcy robót. Zamówienie dopuszcza możliwość ewentualnego etapowania inwestycji - zamówienie podstawowe i opcje. Aktualnie przygotowywane są materiały potrzebne do ogłoszenia przetargu. Ma on zostać ogłoszony w trzecim kwartale tego roku. Przetarg obejmie odcinek od Puławskiej do skrzyżowania alei Rzeczypospolitej z Branickiego, gdzie powstanie terminal końcowy. W ramach tej inwestycji zaplanowano wybudowanie odnogi zakończonej pętlą w ul. Św. Bonifacego na Stegnach.