Budowa tramwaju do Wilanowa. W piątek ruszają przygotowania do nowej organizacji ruchu

W piątek ruszają przygotowania do budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Zasadnicze prace rozpoczną się dopiero pod koniec sierpnia, ale już teraz kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami. Ratusz przedstawił też organizację ruchu planowaną na czas robót.

Urząd uruchomił specjalną stronę tramwajdowilanowa.pl. Mieszkańcy mogą zapisać się poprzez witrynę do newslettera z aktualnościami na temat inwestycji i zmian w organizacji ruchu. W planach jest też uruchomienie specjalnego adresu e-mail do zadawania pytań na temat budowy i związanych z nią kwestii.

Przygotowania do budowy tramwaju do Wilanowa

W piątek, 12 sierpnia tramwajarze rozpoczną przygotowanie elementów, które pozwolą wdrożyć czasową organizację ruchu na okres zasadniczych prac budowlanych. W pasie dzielącym jezdnie ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej będą rozbierać stalowe bariery, budować tymczasowe przewiązki i zjazdy do posesji oraz przystanki. Kierowcy powinni przygotować się na to, że w trakcie robót przygotowawczych wyłączone z ruchu będą lewe pasy obu jezdni na wysokości kładki dla pieszych przy ulicy Kostrzewskiego oraz ulic van Beethovena, Hańczy, Chełmskiej i Sułkowickiej. Piesi nie będą mogli czasowo korzystać z przejścia dla pieszych przez ulicę Jana III Sobieskiego po południowej stronie skrzyżowania z Dolną i Chełmską.

Wyspa rozdzielająca jezdnie przy skrzyżowaniu Belwederskiej, Gagarina i Spacerowej zostanie zlikwidowana. "Dla potrzeb prac rozbiórkowych maszyny zajmą pasy przylegające do wyspy. W rezultacie kierowcy będą mieli jeden pas do jazdy prosto w ulicę Gagarina i jeden do skrętu w lewo do Wilanowa. Miejscowo zwężone o jeden pas będą także obie jezdnie Spacerowej" - czytamy w komunikacie.