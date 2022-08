Tramwaj do Wilanowa. Prace zaczną się w sierpniu, ale nie wiadomo jeszcze, na którym odcinku

Prace związane z budową linii tramwajowej do Wilanowa rozpoczną się pod koniec sierpnia. Póki co nie ma informacji, gdzie w pierwszej kolejności należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Inwestycja ma być gotowa w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Jak zapowiada w komunikacie stołeczny ratusz, prace przy budowie trasy tramwajowej do Wilanowa rozpoczną się jeszcze pod koniec sierpnia. - Rusza najdłużej oczekiwana inwestycja tramwajowa w stolicy. Nowa trasa połączy centrum miasta z Wilanowem. Będzie to jednocześnie trzynasta dzielnica, która zyska połączenie tramwajowe. Dla mieszkańców oznacza to szybszą i znacznie wygodniejszą komunikację – mówi cytowany w komunikacie Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.