Prezydent tłumaczy się z utrudnień na Mokotowie. "Wszystkie na bieżąco monitorujemy"

Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie utrudnień związanych z budową linii tramwajowej do Wilanowa. Ze względu na skalę inwestycji są one bardzo dotkliwe szczególnie dla mieszkańców Mokotowa.

Pod koniec sierpnia rozpoczęła się zapowiadana od lat budowa linii tramwajowej do Wilanowa wraz z odnogą prowadzącą na Sielce (w ciągu ulicy Gagarina). Po wybudowaniu trasy przejazd tramwajem z Miasteczka Wilanów do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. Według stołecznego ratusza to o wiele krócej niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.

Trzaskowski: prace na Puławskiej wykonawca potraktuje priorytetowo

Do kwestii utrudnień odniósł się w czwartek na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Realizacja niemal każdej dużej inwestycji czasowo odbija się na naszym bieżącym funkcjonowaniu. Przed nami kilkunastomiesięczne ograniczenia w ruchu drogowym. Wszystkie utrudnienia na bieżąco monitorujemy. Codziennie siadamy z raportami o sytuacji na warszawskich drogach i analizujemy różne scenariusze" - zapewnił we wpisie.

Przypomniał również, że ostatnio zakończyła się budowa kolektora mokotowskiego, dzięki czemu zlikwidowano zwężenia jezdni w ciągu Czerniakowskiej (jeszcze na początku września ta ulica znajdowała się na liście najbardziej zakorkowanych miejsc w mieście). "Poprawiliśmy synchronizację sygnalizacji świetlnych na newralgicznym skrzyżowaniu, dzięki czemu przepustowość ulicy zwiększyła się w liczbie aut od 100 do 400 na godzinę. W efekcie Czerniakowska jest już w pełni drożna" - zaznaczył Trzaskowski. Dodał, że wykonawca tramwaju do Wilanowa priorytetowo ma potraktować prace prowadzone w ciągu ulicy Puławskiej.

Prezydent o drzewach wzdłuż trasy

Trzaskowski podkreślił, że rozbudowa niskoemisyjnego transportu publicznego oraz zazielenianie ulic to kluczowe elementy w walce o poprawę jakości powietrza. Odniósł się również do kwestii ponad 400 drzew, które zostaną wycięte podczas budowy linii tramwajowej. "W przypadku tak wielkiej inwestycji straty są niestety nieuniknione, ale zrekompensujemy je z nawiązką. Jako miasto posadzimy 640 drzew. Będą to lipy holenderskie, lipy drobnolistne, platany klonolistne, wiśnie piłkowane, klony polne i dęby szypułkowe. Nowe drzewa o wysokości 5 metrów w momencie zasadzenia będą sięgały drugiego piętra przy budynkach" - wskazał Trzaskowski, powtarzając przy tym wcześniejsze zapewnienia przedstawicieli Tramwajów Warszawskich. Prezydent stolicy poinformował też, że wykonawca - firma Budimex "przygotuje dodatkowe 400 sadzonek do nasadzeń na terenach prywatnych, należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni". "Podsumowując, budowie tramwaju do Wilanowa będzie towarzyszyło posadzenie łącznie ponad 1000 drzew" - dodał. Wspomniał również, że oprócz drzew, wzdłuż torów posadzone zostaną krzewy i byliny, a samo torowisko zostanie wyłożone zielonym rozchodnikiem.