Zmiany po uruchomieniu tramwaju do Wilanowa. Pytania o przyszłość czterech linii autobusowych

Sporne cztery linie autobusowe

Tramwaj do Wilanowa po wakacjach

Połączenia do Wilanowa i na Stegny mają być oparte o trzy linie tramwajowe: 14, 15 i 19, które zastąpią autobusy kursujące przez Dolny Mokotów do Śródmieścia. ZTM deklaruje, że w godzinach szczytu tramwaje mają kursować co dwie minuty, poza szczytem - co trzy, a w weekendy i święta - co cztery.