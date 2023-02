"To było jedyne wytchnienie na tym wielkim skrzyżowaniu". Drzewa miały być zachowane, zostały wycięte

Kilka dni temu na wycinkę drzew na rogu Spacerowej i Belwederskiej zwróciła uwagę dziennikarka OKO.press Agata Kowalska. "Obiecywaliście, że te drzewa ocaleją! (...) Otoczyliście siatką ochronną! Właśnie wycięto je w pień. To było jedyne wytchnienie na tym wielkim skrzyżowaniu - patelni. Zniknie też pas zieleni. Wszystko pod beton. Byle autka nie straciły" - napisała na Twitterze. W swoim wpisie oznaczyła Tramwaje Warszawskie oraz firmę Budimex, która jest generalnym wykonawcą linii tramwajowej do Wilanowa.

Minimum pięć metrów od komory ciepłowniczej

Obiecują 1000 nowych drzew

Jak informował nas wówczas Dutkiewicz, w ramach nasadzeń kompensacyjnych zaplanowano posadzenie 584 drzewa o minimalnej wysokości pięciu metrów i obwodzie nie mniejszym niż 25 centymetrów. - Generalny wykonawca: Budimex zobowiązał się do posadzenia 400 dodatkowych drzew na terenach prywatnych i należących do wspólnot i spółdzielni. To będzie razem 1000 nowych drzew - wyliczał rzecznik Tramwajów Warszawskich. Dodał, że to tej pory wykonawca posadził już 130 lip i grabów. - Zwiększa się też liczba drzew zakwalifikowanych do przesadzenia. Wzrosła do 48 sztuk - mówił Dutkiewicz.