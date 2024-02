Tramwaj ma pojechać we wrześniu. W miejscu torów na razie błoto

Oficjalnie nic się nie zmienia: tramwaj ma dojechać do Miasteczka Wilanów we wrześniu, a już wiosną planowane jest otwarcie odnogi na Sielce. Ale patrząc na błoto i pustkę dominującą w krajobrazie mokotowskiego odcinka inwestycji, trudno w te zapewnienia uwierzyć.

Komunikaty na stronie Tramwajów Warszawskich są entuzjastyczne. Ostatni brzmi tak: "Pogoda wciąż sprzyja budowie tramwaju do Wilanowa, mimo że mamy kalendarzową zimę. Ekipy Budimex SA – wykonawcy tramwaju do Wilanowa – bardzo intensywnie pracują na skrzyżowaniu Spacerowej, Belwederskiej i Gagarina. Gotowa jest betonowa płyta pod tory – tu będzie środek skrzyżowania. Gotowe jest już miejsce pod trzy tory biegnące od Spacerowej do skrzyżowania – to będzie wspólny odcinek tramwajowo-autobusowy". Tramwajarze opublikowali też grafikę obrazującą poziom zaawansowania inwestycji w konkretnych aspektach. Dowiadujemy się z niej, że ułożono 60 procent szyn, wykonano 92 procent odwodnienia, a przebudowa podziemnych sieci waha się od 91 do 96 procent. Liczby wyglądają dobrze, ale jest haczyk - dotyczą wyłącznie odcinka wilanowskiego. Analogiczne zestawienie dla części mokotowskiej wypadłoby znacznie gorzej.