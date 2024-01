Gałąź spadła na Olgę i Lilianę, półroczna dziewczynka zmarła. Nie było winnego, jest apelacja

Do sądu trafiły dwie apelacje w sprawie tragicznego wypadku w parku Praskim. Młoda kobieta w pogodny dzień wyszła z córką i partnerem na spacer. Kiedy matka z dziewczynką odpoczywały na ławce, runął na nie konar drzewa. Dziewczynka zmarła w szpitalu. Podczas procesu przed sądem pierwszej instancji nikt nie został skazany.

Do tragicznego wypadku doszło 20 sierpnia 2018 roku. Drzewo przewróciło się w parku Praskim na Olgę W. i jej sześciomiesięczną córkę Liliannę. Obie trafiły do szpitala. Niemowlę zmarło kilka dni później. Matka dziewczynki do dziś nie odzyskała sprawności.