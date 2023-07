Odpoczywała z córką na ławce w parku, runęło na nie drzewo. Dziewczynka zginęła, sąd uniewinnił urzędników

- Nie może być tak, że wychodzi kobieta do parku, nie ma wichury, nie ma sytuacji, kiedy podejmowała by ryzyko, ginie dziecko i nikt za to nie odpowie. Z naszego punktu widzenia, wyrok jest bulwersujący - skomentowała w rozmowie z nami Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Zapowiedziała apelację.