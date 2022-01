Tragiczny wypadek na moście Gdańskim

Na moście Gdańskim doszło do zderzenia dwóch aut. Jeden z kierowców nie żyje. Most jest zablokowany, są utrudnienia w komunikacji miejskiej.

Na moście Gdańskim w czwartek po 16:30 doszło do zderzenia fiata z renault. - Na miejscu pracują trzy nasze zastępy. Jeden z kierowców był nieprzytomny, konieczne było użycie sprzętu hydraulicznego, by wyciągnąć go z pojazdu - przekazuje Marek Możdżonek ze słołecznej straży pożarnej: