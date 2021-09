"Lewa" faktura na 300 tysięcy złotych. Aktor znany z filmów Patryka Vegi z zarzutami

Tomasz O., aktor znany z filmów Patryka Vegi i zawodnik MMA, usłyszał zarzut za posługiwanie się fakturą poświadczającą nieprawdę. Dokument opiewał na 300 tysięcy złotych i dotyczył pośrednictwa w kontrakcie z jedną z federacji sztuk walki KSW. Aktorowi grozi do ośmiu lat więzienia.

Pierwsze o sprawie poinformowało Radio ZET. Informację o postawieniu zarzutów Tomaszowi O. potwierdził nam Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie. - To ta sama sprawa, w której dwa tygodnie temu zarzuty usłyszał Jan B. (gitarzysta zespołu Lady Pank - red.). Obaj panowie byli przesłuchiwani tego samego dnia w prokuraturze - przekazał nam prokurator Saduś. I dodał, że że względu na trwające czynności, prokuratura nie zdradza więcej szczegółów. Odesłał do komunikatu Prokuratury Regionalnej w Warszawie z 8 września.

Jak czytamy w nim, od grudnia 2019 roku prowadzone jest śledztwo przeciwko 48-letniemu mężczyźnie zarządzającemu agencją eventową. I to on jest głównym bohaterem tej historii, ale pojawiają się w niej także inne osoby ze świata show biznesu. "Jest on podejrzany o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej poprzez wystawianie faktur poświadczających wykonanie fikcyjnych usług na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł. Śledztwo zostało zainicjowane m.in. zawiadomieniami złożonymi przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie" - ujawnili śledczy.