"Urząd miasta stołecznego nie może być przytuliskiem dla polityków"

- To jest gigantyczna, gargantuiczna struktura, w której nie wiadomo, kto za co odpowiada - mówił. Wskazał, że w Urzędzie Miasta Warszawy jest 1500 wydziałów, biur, osób prawnych i jednostek, które często mają te same zadania. - Bardzo często w różnych dzielnicach, przy różnych inwestycjach, rewitalizacjach, zadaniach społecznych zdarzają się sytuacje, że nie wiadomo, który urzędnik za co odpowiada. Mieszkaniec odbija się od okienka do okienka. Nie wiadomo, gdzie zadzwonić, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie warszawskich spraw - ocenił.