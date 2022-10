Tłoczno wokół cmentarzy. Przy Bródnowskim i Północnym korki

Nie działa także parking dla kierowców przy ulicy Maczka, co niestety spowodowało pojawienie się na trawnikach pierwszych nielegalnie zaparkowanych aut. - Na razie sytuacja jest w miarę opanowana, a wzdłuż Powązkowskiej ustawiono barierki uniemożliwiające taki postój - dodaje Szmelter.

Na Bródnie tworzą się pierwsze korki

Linie cmentarne - jak dojechać na warszawskie nekropolie?

We wtorek 1 listopada na warszawskie ulicy wyjadą autobusy i tramwaje 25 dodatkowych linii. Niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1-2 minuty. Komunikacja miejska będzie miała priorytet w rejonie cmentarzy, dlatego miasto zachęca do pozostawienia samochodu w domu i skorzystania z komunikacji miejskiej. Część ze wspomnianych linii działa już od soboty.