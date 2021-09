Chałki, blintzesy i holiszki. Pięć dni z kuchnią żydowską na festiwalu TISZ

- Jak co roku organizujemy festiwal w trakcie święta Sukkot, zwanego także świętem Kuczek bądź świętem szałasów, które upamiętania wędrówkę Żydów przez pustynię, podczas której Żydzi mieszkali w szałasach właśnie, nie we własnych domach. Święto to przypomina nam o tym, że nie zawsze i nie każdy z nas ma możliwość mieszkania w czterech ścianach we własnym domu i czasami musi przebywać w sytuacji schronienia tymczasowego - opowiada Magdalena Maślak, pomysłodawczyni i koordynatorka TISZ Festiwalu Żydowskiego Jedzenia.

Spotkania z cyklu "Sąsiedzi"

Kulinarne spacery

Żydowskie menu w barach mlecznych

Miłośnicy rękodzieła mogą wziąć udział w warsztatach "Nici porozumienia", podczas których wyszyją nazwy potraw żydowskich w jidysz i po polsku na dwumetrowym obrusie. "Organizatorzy zachęcają również, by uszyć z nimi czulent i zapraszają do klubokawiarni Muzeum POLIN na warsztaty szycia filcowych warzyw i składników czulentu w sobotę 25 września. Będzie to również okazja do tego, by poznać pojęcia w języku jidysz związane z kulinariami" - czytamy w komunikacie.