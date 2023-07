Drżały futryny, włączały się alarmy, dzieci nie mogły spać

Mieszkańcy oburzeni. "Futryny i okna drżą od basów"

"Jak można tak ludziom dokuczać". Interwencja spółdzielni

- Zaczęło się w czwartek, od godzin wczesnopopołudniowych, kiedy odbyły się pierwsze próby dźwięku. Już wtedy próbowaliśmy interweniować w mieście, dowiadywać się, co się dzieje, co to za wydarzenie. Byliśmy zbywani, kiedy dzwoniliśmy na numer alarmowy 112, słyszeliśmy: przecież jest zgoda na festiwal, to impreza zamknięta, na którą policja nie ma wstępu. Jednego z wezwań służby nie chciały przyjąć. Kilka razy dzwoniłem na numer 19 115 - opisywał Szymon Seliga z SM "Szwoleżerów".