Obecna ekipa Ministerstwa Infrastruktury już otwarcie mówi, że wraca do koncepcji zabudowy nad linią średnicową w Warszawie. Konieczność zmian w projekcie zapewne opóźni inwestycję, ale pozwoli na miastotwórcze zmiany w przyszłości.

Remont najbardziej obciążonej linii kolejowej w Polsce trwa od 2020 roku. Prace, które rozpoczęły się wtedy na stacji Warszawa Zachodnia, dziś zmierzają do końca . Utrudnienia dotknęły przede wszystkim pasażerów kolei, ale kiedy front robót przeniesie się na wschód odczują je także użytkownicy tramwajów, autobusów, kierowcy i piesi. Centrum miasta - od Towarowej do Powiśla - zostanie rozkopane . Kolejarze zamierzają całkowicie odsłonić tunel średnicowy, który biegnie pod Alejami Jerozolimskimi.

To wersja oficjalna, optymistyczna, raczej nikt w nią nie wierzy. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, podczas spotkania z dziennikarzami w połowie lutego otwarcie określił przyszły rok jako termin rozpoczęcia prac "całkowicie nierealnym".

Teren nad średnicą do zabudowy

Chodzi o odcinek wzdłuż Alej Jerozolimskich: od Dworca Centralnego do stacji Warszawa Ochota. Dziś w tej osi stoi tylko jeden biurowiec, w parterze którego przez lata była Ikea (taki opis identyfikuje go znacznie skuteczniej niż oficjalna, mało rozpowszechniona nazwa Swede Center). Trójkątna działka między tym budynkiem a aleją Jana Pawła II też należy do kolejarzy i daje możliwość wysokiej zabudowy. Tuż obok w ostatnich latach wyrósł kompleks Varso, z najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej. Poprzednie władze ministerstwa i kolei tę koncepcję zarzuciły, zdaniem obecnych - niesłusznie.