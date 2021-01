Tęczowe flagi na pomnikach. Prokuratura umorzyła postępowanie

Jak poinformowała we wtorek "Gazeta Stołeczna", prokuratura umorzyła śledztwo. Poinformował o tym również kolektyw Szpila w mediach społecznościowych. "Pamiętacie zatrzymania Margot, Łani i osoby, która została przywieziona z Bieszczad, bo rzekomo wieszały flagi na pomnikach czym je znieważyły? Sprawę do prokuratury zgłosił sam wiceminister Sebastian Kaleta. Zarzuty zostały postawione czterem osobom i właśnie dostałyśmy informacje, że sprawy zostały umorzone na etapie dochodzenia w prokuraturze - wobec stwierdzenia, że te cztery osoby nie popełniły tego przestępstwa" – czytamy w poniedziałkowym wpisie Szpili na Facebooku.

Zdaniem kolektywu oznacza to, że policja zatrzymała, przywiozła z Bieszczad i przetrzymała w areszcie osoby, które nie miały z tymi działaniami nic wspólnego. "To kolejny dowód na to, że zatrzymania tego typu to są czyste represje, a nie uzasadnione działania służb. Niestety, prokuratura i policja wciąż uważają, że tęcza znieważa: do przestępstw znieważenia pomników i obrazy uczuć religijnych według nich doszło, ale nie wykryli sprawców" – napisała Szpila. Podkreśliła, że nadal będzie patrzeć władzy na ręce.