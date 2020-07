Tęczowe flagi na pomnikach. Interwencja policji i strażaków

Flagi na innych warszawskich pomnikach

"Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią"

W mediach społecznościowych zdjęcia z nocnej akcji dotyczącej pomników udostępniły grupy i osoby związane z walką z homofobią. Na jednej z fotografii przedstawiono napis, umieszczany na pomnikach jako manifest. "To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią, tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić, nigdy więcej błagać o szacunek i litość" - brzmi jego treść.