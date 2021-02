Jest akt oskarżenia za tęczową flagę na pomniku przy Krakowskim Przedmieściu

Akt oskarżenia jest pokłosiem interwencji policji z 5 sierpnia 2020 roku . Funkcjonariusze wylegitymowali wtedy działaczkę Obywateli RP, która na cokole figury Chrystusa przed kościołem św. Krzyża umieściła tęczową flagę z napisem "Solidarnie z prześladowanymi". Materiały z interwencji zostały przez nich przekazane do prokuratury w "celu oceny karno-prawnej, czy doszło w tym przypadku do przestępstwa".

We wtorek Obywatele RP poinformowali w mediach społecznościowych, że przeciwko aktywistce został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście akt oskarżenia. Dotyczy on artykułu 196 kodeksu karnego. Mówi on, że osoba, która "obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".