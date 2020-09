Jubileusz z koronawirusem w tle. Teatr Syrena kończy 75 lat

75 lat działalności

Tak jak i inne instytucje kultury, teatr został dotknięty przez sytuację związaną z koronawirusem i przeniósł swoją aktywność do Internetu. Tam organizował koncerty, projekcje archiwalnych spektakli czy cykl edukacyjny dla najmłodszych widzów online. Powrót do "normalności" rozpoczął się u progu wakacji, ale do intensywnej pracy Syrena wróciła dopiero we wrześniu.