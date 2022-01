"Wzorcowy przykład socrealistycznego domu kultury". Teatr Rampa w rejestrze zabytków

Siedziba Teatru Rampa trafiła do rejestru zabytków. Zdaniem konserwatora zabytków budynek z lat 50. jest wzorcowym przykładem socrealistycznego domu kultury. "Nieruchomość posiada istotną wartość, jako świadectwo powojennej historii Targówka oraz jego rozwoju przestrzennego i społecznego" - podkreśla profesor Jakub Lewicki.

Gmach mieści się przy ulicy Kołowej 20 na Targówku. Dawniej był siedzibą Dzielnicowego Domu Kultury, a obecnie działa w nim Teatr Rampa. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki poinformował pod koniec ubiegłego tygodnia o wpisaniu budynku do rejestru zabytków.

"Świadectwo powojennej historii Targówka"

Z uwagi na ograniczenia finansowe budowa obiektu przeciągała się w czasie, a jego projekt uproszczono. Do czasu otwarcia głównego gmachu w połowie 1959 roku rolę domu kultury pełnił budynek sali gimnastycznej. Dom Kultury Targówek funkcjonował przy ulicy Kołowej do roku 1975, gdy aktor i reżyser Marian Jonkajtys zorganizował tu scenę muzyczną. Budynek zaczęto stopniowo przystosowywać do potrzeb teatru. W 1987 roku placówka zmieniła nazwę na Teatr Rampa, a na początku lat 90. obiekt uległ rozbudowie.