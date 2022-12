Wytatuował młodej kobiecie gałki oczne na czarno, zaczęła tracić wzrok. Jest wyrok sądu

Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia; 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Studia tatuażu szukała rok

"Wcześniej przez dwa lata nosiłam soczewki, które całkowicie zakrywały oczy. Stwierdziłam, że to jest coś, z czym dobrze się czuję. Chciałam, żeby te czarne oczy były częścią mnie, dlatego zdecydowałam się na zabieg, który trwale zmienił ich kolor. Od pomysłu do wykonania zabiegu minęło jakieś pięć lat. Studia szukałam rok" – opowiadała wówczas młoda kobieta.

"To oczywisty dowód na to, że tatuażysta nie wiedział, w jaki sposób przeprowadzić taki zabieg. A jednak zdecydował się na jego wykonanie, co doprowadziło do tragedii" - dowodzili prawnicy Igor Sikorski i Paweł Jagielski.