Oferowali wyroby z kości słoniowej, nie mieli wymaganych świadectw

Prawie 230 eksponatów, między innymi z kości słoniowej czy kłów morsa, zabezpieczyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z ekspertami z Krajowej Administracji Skarbowej, w dwóch galeriach sztuki w Tarnowie i Krakowie. Trafiły na przechowanie do Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.