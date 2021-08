Przystanek przy Stalowej oddadzą w grudniu, pociąg odjedzie raz na godzinę. "To jest początek"

Budowa przystanku Warszawa Targówek (nazywany wcześniej roboczo Warszawa Stalowa) jest elementem większego projektu polegającego na modernizacji linii pomiędzy Warszawą Gdańską a Mińskiem Mazowieckim. Umowę na zaprojektowanie i realizację inwestycji spółka PKP PLK podpisała z firmą Torpol we wrześniu 2017 roku. Pierwotnie prace miały zakończyć się w październiku 2019 roku, ale terminu nie udało się utrzymać. W międzyczasie pojawił się tzw. master plan dla Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zgodnie z nim linia kolejowa w tym miejscu ma mieć dwa dodatkowe tory, co wymusiło przeprojektowanie stacji na styku Pragi Północ i Targówka, a to w efekcie opóźniło budowę przystanku.

Przystanek Warszawa Targówek od grudnia

Kolejarze zapowiadają, że pasażerowie skorzystają z przystanku w grudniu. W ramach inwestycji zbudowano dwa 200-metrowe perony. Dla podróżnych zostaną zamontowane wiaty i ławki. Perony będą oświetlone i wyposażone w system informacji pasażerskiej. Dostęp do pociągów zapewnią dwie windy przy nowym przejściu pod torami od strony Stalowej oraz zadaszone pochylnie od al. Solidarności w kierunku przystanku autobusowego. Koszt prac związanych z przystankiem wynosi 27,3 mln złotych. Natomiast wartość całego projektu to kwota 172 mln złotych.

"Jeden pociąg na godzinę to początek"

Kilka dni temu branżowy portal transport-publiczny.pl zwrócił uwagę na fakt, że oddanie przystanku wcale nie spowoduje zapowiadanej przez kolejarzy poprawy dostępności do oferty kolei aglomeracyjnej. Jak podał portal, pociągi na stacji mają zatrzymywać się zaledwie raz na godzinę. Dopytywany o to przez dziennikarzy podczas briefingu Andrzej Bittel odpowiedział: - Liczę na to, że jeden pociąg na godzinę to jest początek. Potem ten takt będzie poprawiany.