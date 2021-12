Pijana 16-latka w autobusie. Jeździła "od pętli do pętli". Kierowca nie mógł jej dobudzić

Pijana 16-letnia dziewczyna zasnęła w autobusie i jeździła od pętli do pętli autobusem miejskim. Kierowca nie mógł jej dobudzić, dlatego wezwał straż miejską.

"Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kierowca poinformował ich, że młoda kobieta od dłuższego czasu jeździ od pętli do pętli i nie można jej dobudzić. Od pasażerki wyraźnie czuć było silną woń alkoholu. Strażnikom udało się ją wreszcie ocucić. Miała poważne problemy z utrzymaniem równowagi, ale dość siły, by wulgarnie odnosić się do podejmujących interwencję. Próbowała nawet zdejmować ubranie i rzucać nim" – czytamy w komunikacie warszawskiej straży.