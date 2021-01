Kradzież samochodowych katalizatorów. Policja: trzy osoby przyłapane na gorącym uczynku

Policjanci z Targówka informują, że przyłapali na gorącym uczynku mężczyzn wycinających katalizator z cudzego auta. W należącym do nich pojeździe został też odnaleziony element skradziony z innego samochodu. Cała trójka usłyszała zarzuty.

"Kradziony katalizator w bagażniku"

Jak dodaje, po przeszukaniu ich auta, natknęli się na szlifierkę kątową podłączoną do ładowarki i dwie tarcze do cięcia. - Natomiast w bagażniku znaleźli skradziony katalizator od innego pojazdu. Podczas rozmowy jeden z mężczyzn przyznał, że wycięli go z pojazdu marki Peugeot - zaznacza.