Pod śmieciarką zapadła się jezdnia. "Wyrwa ma około dwóch i pół metra szerokości"

Do zdarzenia doszło w sobotę rano na ulicy Litawora. - Pod śmieciarką zapadła się jezdnia. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. Jeden z nich wrócił już do koszar, drugi pozostaje, by zabezpieczać miejsce zdarzenia. Wezwany został sprzęt właściciela, który ma wyciągać samochód - poinformował po godzinie 8 Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.