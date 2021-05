Pod prąd na rowerach, rolkach i hulajnodze. "To narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych"

Nagranie powstało na jednokierunkowym pasie rowerowym na ulicy Tamka. Pas rozpoczyna się na wysokości Kruczkowskiego i można nim dojechać do Wybrzeża Kościuszkowskiego. Jest stromy i wąski. Autor nagrania wybrał tę trasę w niedzielę. Gdy zjeżdżał w kierunku Wisły po drodze minął między innymi troje rowerzystów jadących pod prąd. Na filmie tuż za nimi widać też, że w górę ulicy zmierzały dwie osoby na rolkach i kobieta na hulajnodze.

- Warto przypomnieć, że od strony mostu Świętokrzyskiego rowerzyści są niejako "kierowani" przez tamtejszą drogę rowerową w stronę Tamki - zaznacza. Przypomina też, że na jezdni nie ma na tym odcinku pasa dla rowerzystów do jazdy w kierunku zachodnim, choć - z uwagi na wyjątkowo duże zapotrzebowanie i intensywny ruch niechronionych - powinien zostać utworzony dawno temu. - Wymaga to wyłącznie odważnej decyzji miasta, która pozwoliłaby na przejęcie części jednego z pasów ruchu oraz miejsc parkingowych. Ta decyzja jest naszym zdaniem konieczna. Możliwe jest również błyskawiczne stworzenie w tym miejscu tymczasowej drogi rowerowej na jezdni. Obecnie konieczny jest objazd przez ulicę Zajęczą - dodaje.

Jak opisuje pan Rafał, osoby zarejestrowane na nagraniu nie są jedynymi, które tego dnia jechały pod prąd. - Uważam, że to niebezpieczny pomysł. Moim zdaniem pas rowerowy Tamki jest zbyt wąski, by na nim wyprzedzać, jadąc w kierunku Wisły. Niewielki błąd może doprowadzić do wypadku i poważnego urazu, gdyż odległości od samochodów są minimalne. Brakuje również separacji pasa rowerowego, która podniosłaby poziom bezpieczeństwa niechronionych. Tym większe jest więc zagrożenie dla osób jadących pod prąd po wewnętrznej stronie pasa. Jednym z rowerzystów poruszających się w ten sposób był mężczyzna z przyczepką dziecięcą, która jest dosyć szeroka. Nie mamy pojęcia, czy przewoziła najcenniejszy z ładunków, a więc małego pasażera. Miejmy nadzieję, że nie - zaznacza mężczyzna.