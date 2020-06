"Perełki odnalezione na śmietniku". Nieznane zdjęcia Bielan i Żoliborza z lat 60.

Bielańscy urzędnicy mówią, że to "perełki odnalezione na śmietniku". Pośród sterty papierów przeznaczonych do wyrzucenia trafił na nie pan Jan. - Jestem bardzo wyczulony na książki, historyczne czasopisma i gazety, które podczas domowych porządków są wyrzucane do śmieci. Tak było też tym razem, gdy mieszkanie po zmarłym zostało opróżnione ze wszystkiego - mówi mieszkaniec Bielan, cytowany w komunikacie urzędu dzielnicy.