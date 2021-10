Tu produkują tlen dla chorych na COVID-19. Warszawskie pogotowie ma własną instalację

- To niezależna instalacja do produkcji tlenu medycznego. Pierwsza taka w Polsce, bo nie słyszałem, by inne stacje pogotowia miały takie przyzakładowe instalacje. To dla nas bardzo ważna inwestycja, bo tlen jest podstawowym lekiem dla pacjentów z COVID-19 - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie.