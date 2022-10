Tajwan przekaże Warszawie milion dolarów na pomoc Ukrainie

Pieniądze z darowizny będą przeznaczone na wsparcie przybyłych do Warszawy Ukraińców oraz procesu ich integracji w stolicy. To już drugi raz, kiedy Tajpej w ten sposób wspiera działania Warszawy. - W ostatnich miesiącach mogliśmy liczyć na pomoc z Tajpej, gdy do Warszawy trafiło setki tysięcy Ukraińców. Już w maju otrzymaliśmy 300 tys. euro, a teraz trafi do nas kolejna darowizna, bo Tajwan zdecydował się przekazać jeszcze milion dolarów na pomoc naszym ukraińskim gościom. To dla nas bardzo ważne, że w tak trudnej sytuacji możemy liczyć na naszych przyjaciół, i że nasze kontakty międzynarodowe owocują konkretnym wsparciem. Bardzo dziękuję za tę pomoc! – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.