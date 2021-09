Szpitale na minusie. Ratusz przekształci je w spółki, a inne połączy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 roku uznał, że pokrywanie strat placówek działających w formule SPZOZ-ów jest niekonstytucyjne. Jak zaznaczyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, wyrok jest niekorzystny dla wszystkich szpitali funkcjonujących w ten sposób, ale obecnie jest to szczególnie istotne w przypadku trzech stołecznych placówek: Szpitala Wolskiego, Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Szpitala Specjalistycznego "Inflancka", które są na minusie. Wymienione szpitale nie są w stanie pokryć strat we własnym zakresie.

- Wycena świadczeń nie zmieniła się w zasadzie od siedmiu lat. Szpitale mają coraz większe problemy finansowe. Do czerwca tego roku mogliśmy jako organ tworzący pokrywać straty netto szpitali. Od czerwca nie możemy tego robić. Jeżeli wyłożymy na to wycenę świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest najprostsza droga do katastrofy - powiedziała TVN24 Renata Kaznowska.