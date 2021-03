Dyrektor szpitala na Narodowym: zapas łóżek respiratorowych, którymi dysponujemy, wypełnia się

Zapas respiratorów kurczy się

Poinformował również, że placówka przygotowuje się do oddania kolejnych łóżek. - Kolejny unit jest otwierany od czwartku, kolejne 28 łóżek. W tej chwili przygotowanych i oddanych do użytku są 474 miejsca. Docelowo przenieśliśmy punkt szczepień na drugą stronę i anektujemy tę infrastrukturę [stadionu – red.] pod 550 łóżek. Jeżeli osiągnie 70 procent wypełnienia, będziemy zajmować kolejne obszary stadionu, adekwatnie do posiadanej kadry i relokacji lekarzy z innych miejsc – przekazał.

Pytany, czy szpital na Stadionie Narodowym jest w stanie przygotować 1200 łóżek, tak jak było to wcześniej zapowiadane, odpowiedział, że "jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy to robić".

Leczyli się na własną rękę

Zaczyński potwierdził też, że do placówki, którą kieruje trafiają również osoby młode w wieku 20-30 lat. – To jest fenomen tego wirusa. To inteligenta cząsteczka, która zajęła nową grupę osób, bo ten wiek się obniżył. Mutacja zmieniła żywiciela. To jest bardzo niepokojące i powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich, żeby respektować wszelkie zasady dystansu społecznego, izolacji, noszenia maseczek i dezynfekcji. Tak jak to było podczas pierwszej fali, kiedy potrafiliśmy się zebrać w sobie i przejść przez nią w Polsce wzorowo. Wiem, że wszyscy są już zmęczeni. Ale musimy dojechać z tą pandemią do końca – podsumował.