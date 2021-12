Wszystkie miejsca w Szpitalu Południowym zapełnione. Jest tam niemal 300 pacjentów z COVID-19

Wiceprezydentka Renata Kaznowska przekazała w czwartek, że w Szpitalu Południowym, który jest tymczasowym szpitalem do leczenia osób zakażonych COVID-19, w tej chwili przebywa 292 chorych, w tym 45 pacjentów na łóżkach respiratorowych.

"Szpital Południowy w 100 procentach wykonał powierzone zadanie. Placówka przygotowała i uruchomiła 300 łóżek do leczenia chorych na COVID-19. Wolne łóżka zapełniają się błyskawicznie i zdarzały się już sytuacje, kiedy w szpitalu zajęte były wszystkie z 50 łóżek respiratorowych" - podkreśliła Kaznowska.

300 łóżek dla chorych na COVID-19

W Szpitalu Południowym, w miarę możliwości, utrzymywane są również miejsca rezerwowe. "To zwykle 6-8 wolnych łóżek, gdzie można przenieść pacjentów podczas zmiany pościeli i dezynfekcji łóżka. Rezerwa obejmuje również wolne 2 łóżka respiratorowe, gdzie trafiają pacjenci leczeni w szpitalu, których stan uległ nagłemu pogorszeniu" - przekazał ratusz.

W szpitalu została zaprojektowana i wybudowana całkowicie nowa, dodatkowa instalacja tlenowa. Dzięki temu placówka może leczyć łącznie 300 pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy jednocześnie wymagają stałego podłączenia do tlenu.

Ratusz zachęca do szczepień przeciw COVID-19

Ratusz namawia też do szczepień. W blisko 70 miejskich punktach na terenie całej Warszawy można zaszczepić się przeciw koronawirusowi, w tym również dawką przypominającą. Nadal można zaszczepić się przed Pałacem Kultury i Nauki, a w soboty i niedziele również na skwerze Hoovera. Co ważne, w najbliższy weekend, 4 i 5 grudnia, ten punkt będzie czynny od godziny 10 do 18.