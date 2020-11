W szpitalu na Stadionie Narodowym na razie tylko "pacjenci testowi". A kiedy chorzy?

W czwartek zostanie osiągnięta zdolność operacyjna Szpitala Narodowego i formalnie będzie mógł tam trafić pierwszy pacjent - przekazał reporterce TVN24 Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który odpowiada za przygotowanie szpitala tymczasowego na stadionie.

Dokładnie tydzień temu Michał Dworczyk ogłosił "dziś otwieramy pierwszy szpital tymczasowy". Ale póki na Stadion Narodowy nie trafił żaden chory.

Jak przekazała reporterka TVN24, w środę byli tam tylko pacjenci "testowi". - Odbywała się "próba generalna", ćwiczenia z wjazdem oznakowanym dla karetek COVID-19. Z "próbnymi pacjentami" załoga przebyła drogę do umieszczenia go w łóżku i udzielenia pierwszej pomocy - relacjonowała w czwartek przed południem. Jak dodała odbył się też oblot śmigłowcem, ponieważ placówka musi być gotowa na dostarczanie pacjentów także tą drogą.

Dlaczego do obejrzenia tymczasowego szpitala dziennikarzy zaproszono już w ubiegły czwartek? - Dziś minister Michał Dworczyk tłumaczył mi, że tydzień temu to był ten moment, w którym Szpital Narodowy został przekazany personelowi medycznemu, potem były jeszcze szkolenia i wszystkie techniczne odbiory - tłumaczyła Maja Wójcikowska.

Kiedy pierwszy pacjent?

Minister przypomniał, że przeorganizowanie areny sportowej w placówkę zdrowia to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. - Na stadionie jest 45 kilometrów przewodów elektrycznych i pięć kilometrów rur z tlenem - podała reporterka TVN24. I przypomniała, że we wtorek Dworczyk mówił, że do załatwienia są jeszcze "sprawy formalno-prawne związane z dopuszczeniem do funkcjonowania tego obiektu". Teraz wszystkie sprawy proceduralne - dotyczące m.in. możliwości lądowania śmigłowców - mają być już załatwione.

- Wczoraj (tj. w środę - red.) takie formalne zgody dotarły i dziś lot takiego śmigłowca miał miejsce - powiedziała reporterka. - Dziś, jeśli będzie taka potrzeba, pierwszy pacjent może tu trafić - dodała po rozmowie z Michałem Dworczykiem.

"Gotowość liczona w dniach"

Ale dr Artur Zaczyński z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, odpowiedziany za uruchomienie szpitala tymczasowego tak stanowczy nie był. Pytany rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia, kiedy placówka będzie przygotowana na przyjęcie pierwszych pacjentów i czy to może nastąpić w przyszłym tygodniu, odpowiedział:

- Myślę, że to może nastąpić nawet wcześniej. Gdy będziemy mieli przetrenowane wszystkie procedury zarówno przyjmowania pacjentów, jak i oddawania do innych szpitali, czyli tak na prawdę pełną gotowość centrum operacyjnego, centrum koordynacyjnego, które zostało stworzone na potrzeby koordynacji pacjentów z koronawirusem na terenie województwa mazowieckiego. Myślę, że ta gotowość operacyjna będzie liczona w dniach.

Mówiąc o procedurach, które muszą być przećwiczone przed uruchomieniem szpitala, wskazał na to, że muszą być one znane wszystkim. Zwrócił też uwagę, że jest to całkiem nowy obiekt, który powstał w dwa tygodnie, dlatego personel musi go dobrze poznać. - Te treningi trwają od piątku, po to, by każdy potrafił się poruszać, żeby nie wszedł w strefę skażoną - powiedział. - Jeśli wszystkie procedury i check-lista będzie zrobiona w dniu dzisiejszym, to będziemy meldować odpowiednim osobom, w celu uruchomienia - dodał.

Potwierdził, że trwają ćwiczenia przylotów pacjentów śmigłowcami. Podał, że lądują one na zapasowych boiskach Stadionu Narodowego, które są poza jego obrębem.

Szpital dla średnio chorych

Odniósł się też do pytania o pacjentów, którzy będą trafiać do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym.

- Szpitale tymczasowe, jak sama nazwa wskazuje, to szpitale pośrednie miedzy szpitalami dla pacjentów wymagających hospitalizacji w standardowych szpitalach, a niemogących ewentualnie odbywać izolacji w warunkach domowych lub izolatoriach - powiedział. Wskazał m.in. na pacjentów, którzy potrzebują tlenu czy dokończenia antybiotykoterapii. - W zależności od sytuacji w szpitalach, te kryteria do przyjęcia do szpitala tymczasowego będą rozszerzane - dodał.

Docelowo na Narodowym dostępnych będzie nawet tysiąc łóżek. Na razie jest ich 300.

