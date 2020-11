Z kamerą w Szpitalu Narodowym. Tak wygląda od środka

Placówka na Pradze Południe to pierwszy szpital tymczasowy uruchomiony w Polsce . Jak zapowiadał rząd, podobne placówki będą budowane w całym kraju - jako ostatnia, czwarta linia obrony przed postępującą pandemią. Mają ratować sytuację, kiedy szpitale przyjmujące pacjentów covidowych dojdą już do granicy wydolności.

300 medyków w gotowości

Kryteria przyjęcia do Szpitala Narodowego

We wtorek na stronie Szpitala Narodowego zostały opublikowane zasady i kryteria przyjmowania pacjentów. Po pierwsze musi mieć stwierdzone zakażenie koronawirusem na podstawie testu PCR lub testu antygenowego. Pozytywny wynik musi być potwierdzony nie później niż w ciągu 10 dni od początku objawów klinicznych. Pacjent może być w stanie wymagającym lub niewymagającym tlenoterapii, potrzebna jest informacja o jego saturacji. Skierowana do tej placówki osoba musi też mieć wynik badania płuc z ostatnich pięciu dni (RTG lub tomografia komputerowa). Ostatni warunek to brak ostrych i przewlekłych chorób współistniejących, które wymagają specjalistycznego leczenia. Nie będą też przyjmowani pacjenci, którzy dopiero co zakończyli leczenie specjalistyczne lub są tuż po operacjach.