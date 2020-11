W szpitalu na Stadionie Narodowym jest 19 pacjentów

W poniedziałek w tymczasowej placówce przebywa 19 pacjentów. Jak przekazuje Iwona Sołtys, kierownik Działu Obsługi Pacjenta w szpitalu MSWiA, są to trzy kobiety powyżej 70. roku życia oraz szesnastu mężczyzn. - Wszyscy w stanie dobrym. Nie są na stałe podłączeni do respiratorów, choć w większości poddawani są tlenoterapii - informuje Sołtys. Zdiagnozowano u nich obustronne zapalenie płuc.

Kierowniczka przekazała też, że obecnie dostępnych jest 300 łóżek. Do tej liczby dostosowana została liczba personelu - 250 pracowników, wliczając w to osoby zatrudnione w administracji. Docelowo na pacjentów ma czekać 1200 łóżek, które będą dostawiane w kolejnych etapach. Nadal trwa też rekrutacja lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy i wolontariuszy.

Jacy pacjenci trafiają na Stadion Narodowy?

Tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym ma służyć temu, by uwalniać miejsca w stacjonarnych szpitalach dla kolejnych ciężko chorych. W jednym z wywiadów kierujący tą placówką doktor Artur Zaczyński tłumaczył, że jest to miejsce pośrednie miedzy szpitalami dla pacjentów wymagających hospitalizacji w standardowych szpitalach, a niemogących ewentualnie odbywać izolacji w warunkach domowych lub izolatoriach.

- Wiadomo, że jednym z kryteriów przebywania w szpitalu tymczasowym jest możliwość samodzielnego poruszania się - dowiedział się Jan Piotrowski, reporter TVN24. Mimo to, na Stadionie Narodowym powstał OIOM, ale ma on wyłącznie służyć doraźnej hospitalizacji pacjentów, których stan się pogorszy, a docelowo będą oni przewożeni z powrotem do innych placówek. W ubiegłym tygodniu było już dwoje pacjentów, którzy wymagali powrotnego przetransportowania do szpitala MSWiA przy Wołoskiej.